F1 | Hulkenberg sui problemi della VF-23: “La nostra auto è brutalmente dura”

F1 Haas VF-23 Hulkenberg – Intercettato da Sport1, Nico Hulkenberg ha parlato dei problemi che stanno penalizzando la VF-23 in questa prima parte di stagione, precisando come la squadra stia provando a risolvere non solo l’eccessivo consumo delle mescole, soprattutto sul ritmo gara, ma anche l’eccessiva rigidezza della vettura, la quale non permette ai due piloti di godere di un buon feeling al volante della stessa. Una situazione “work in progress” che gli ingegneri proveranno a risolvere con i prossimi aggiornamenti in cantiere.

“Dal punto di vista meccanico forse il design delle sospensioni e il modo in cui sono stato sviluppate non sono ideali”, ha affermato il portacolori della Haas. “La nostra auto sembra brutalmente dura e le asperità della vettura sono estreme. Non ho mai guidato un auto così dura nella mia carriera e mi dà davvero fastidio, anche perchè tutto ciò la rende nervosa e irrequieta, e mette ancora più a dura prova gli pneumatici”.