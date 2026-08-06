F1 | Newey promuove il lavoro con Honda: “Il rapporto è cambiato”

Dopo un avvio di stagione estremamente complicato, in casa Aston Martin iniziano a vedersi i primi segnali incoraggianti. Non soltanto sul fronte tecnico, grazie agli aggiornamenti introdotti nelle ultime gare e a quelli in arrivo nelle prossime settimane, ma anche nel rapporto con Honda, partner motorista della squadra di Silverstone.

A sottolinearlo è stato Adrian Newey, che in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca ha spiegato come le difficoltà incontrate all’inizio del 2026 abbiano finito per rafforzare la collaborazione tra le due realtà.

Newey: “La collaborazione con Honda è cresciuta”

Il progettista britannico ha ammesso senza mezzi termini che l’inizio della partnership è stato ben al di sotto delle aspettative.

“Penso che ciò che sia davvero migliorato sia proprio il rapporto. Dopo quello che può essere descritto solo come un inizio disastroso, l’aspetto positivo è che ha favorito una collaborazione molto stretta tra Honda e Aston Martin. Continuiamo a svilupparla sotto ogni aspetto”.

Secondo Newey, proprio questo nuovo clima di collaborazione sarà fondamentale per consentire alla squadra di continuare a crescere.

“Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo dal punto di vista del rapporto. Di solito, quando le relazioni migliorano, migliorano anche le prestazioni”.

Aggiornamenti in arrivo tra Zandvoort, Monza e Baku

I primi effetti si sono già visti in Ungheria, dove Aston Martin ha introdotto una monoposto profondamente rivista. Il programma di sviluppo, però, è tutt’altro che concluso.

A Zandvoort debutterà infatti la nuova evoluzione della power unit Honda, mentre ulteriori aggiornamenti al telaio sono previsti nei weekend di Monza e Baku.

Newey invita comunque alla prudenza sulle aspettative.

“L’evoluzione tecnica della vettura vista in Ungheria e gli aggiornamenti che porteremo a Zandvoort e poi a Baku rappresentano passi molto importanti. È chiaro che stiamo cercando di recuperare terreno. Questo ci renderà la macchina più veloce? Purtroppo no. Ma rappresenta un buon passo avanti rispetto a dove eravamo? Sì, penso di sì”.

Alonso punta al rinnovo, ma chiede un aumento

Nel frattempo continua a tenere banco anche il futuro di Fernando Alonso.

Secondo quanto riportato dal giornalista Marc Limacher di Business Book GP, il due volte campione del mondo avrebbe chiesto 40 milioni di euro a stagione per prolungare il proprio contratto con Aston Martin anche nel 2027 e nel 2028. Attualmente lo spagnolo percepirebbe circa 30 milioni di euro all’anno.

Una richiesta importante che arriva mentre continuano a circolare indiscrezioni su un possibile ritorno in Alpine, anche se al momento non sono emerse conferme ufficiali.