Formula 1 | Primi contatti tra Christian Horner e la Haas

Il futuro di Christian Horner continua a far discutere. Dopo l’uscita di scena dalla Red Bull in estate, l’ex team principal è stato accostato a diversi possibili progetti nel mondo della Formula 1. Secondo quanto confermato dal responsabile Ayao Komatsu, Horner ha preso contatti con la Haas nelle settimane successive al suo addio, avviando “colloqui esplorativi” con il team statunitense. Un approccio che non ha avuto seguito, ma che rappresenta il primo segnale concreto della volontà del manager britannico di tornare nel paddock.

Il 51enne ha lasciato la guida della scuderia di Milton Keynes subito dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, chiudendo un’esperienza ventennale che lo ha visto conquistare sei titoli mondiali costruttori. In seguito, ha raggiunto un accordo con Red Bull GmbH per definire la propria buonuscita, con un periodo di aspettativa fissato a nove mesi.

Ipotesi Haas, ma non solo

Intervistato da RacingNews365, Komatsu ha spiegato: “Sì, è vero che ci ha contattato e poi uno dei nostri ha avuto un colloquio esplorativo. Ma è finita lì, non si è andati oltre”.

Quando gli è stato chiesto se fosse sorpreso dall’approccio, il manager giapponese ha preferito non approfondire: “Non ho altro da dire. Scrivete quello che volete, non sto alimentando questa storia”.

Al di là dell’apertura di Haas, il nome di Horner è stato associato anche a Cadillac e Aston Martin, che non ha escluso la possibilità di un suo coinvolgimento in futuro.

Se le clausole dell’accordo con Red Bull saranno rispettate, Horner sarà libero di unirsi a un nuovo progetto dall’inizio del 2026, anno di introduzione dei nuovi regolamenti tecnici. Una prospettiva che potrebbe renderlo un profilo ambito per diverse scuderie in cerca di esperienza e leadership.