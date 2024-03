Formula 1 | McLaren, completati due giorni di test a Imola [FOTO]

La McLaren ha iniziato abbastanza bene il mondiale 2024 di Formula 1. La squadra di Woking può gioire per il quarto posto di Piastri a Jeddah, e al momento occupa il terzo posto nel costruttori davanti alla Mercedes e alle spalle della Ferrari. In vista delle prossime quattro gare extraeuropee, il team britannico ha deciso di scendere in pista a Imola martedì e mercoledì per una due giorni di test con la MCL36, la vettura di due anni fa. Al volante della monoposto 2022 si sono alternati Oscar Piastri, Lando Norris e il terzo pilota Ryo Hirakawa. Come ben sapete, le squadre non possono utilizzare delle macchine più “giovani” di due stagioni, e quindi è stata rispolverata la monoposto che sicuramente non ha impressionato più di tanto due anni fa.



