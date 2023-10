Formula 1 | Ferrari limita i danni nel GP Qatar

Formula 1 GP Qatar Ferrari – La Scuderia Ferrari lascia il Qatar con i dieci punti del quinto posto di Charles Leclerc in una gara che è stata all’insegna della limitazione dei danni, dato che la squadra ha potuto contare solo sul pilota monegasco dopo che un problema al sistema di alimentazione della SF-23 numero 55 ha impedito a Carlos Sainz di schierarsi sulla griglia di partenza.

La gara. La corsa non ha vissuto di grandi aspetti strategici dal momento che le soste ai box sono state dettate dal limite massimo – deciso per motivi di sicurezza – di giri che i pneumatici potevano percorrere: 18 in tutto, comprese le tornate completate da ogni treno in precedenza nel corso del weekend, indipendentemente dalla mescola. E così per Charles si è trattato soprattutto di concentrarsi sulla guida, in condizioni ambientali terribili per temperatura e umidità, ed evitare le insidie rappresentate dai limiti della pista, che hanno condizionato la gara di molti piloti. Il monegasco ha fatto il massimo tenendo un passo costante in base a quello che gli permetteva il pacchetto vettura. Al via dalla quinta posizione, Charles ne ha subito recuperate due grazie allo scontro tra le Mercedes, ma ne ha persa una a favore di Oscar Piastri ritrovandosi quarto alla fine del primo giro. Nel corso del Gran Premio Leclerc ha poi dovuto cedere la posizione a George Russell, che è riuscito a rimontare dal fondo forte di un passo superiore, concludendo proprio davanti a lui in classifica.

Pausa. La squadra domani farà ritorno in Italia per iniziare a prepararsi per una tripletta particolarmente intensa in America, tre domeniche consecutive che vedranno il Mondiale in scena in sequenza ad Austin, a Città del Messico e a San Paolo.