Formula 1 | Piastri e le valutazioni su una prima stagione in McLaren da montagne russe

Formula 1 McLaren Piastri – Archiviato l’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, Oscar Piastri si è concesso alla stampa inglese per un piccolo resoconto della propria stagione, precisando come la prima annata in McLaren sia stata un vero e proprio gioco tra le montagne russe. Dopo le incertezze di inizio anno, provocate da una MCL60 mai realmente in grado di giocarsela con i migliori, l’australiano è riuscito a sfruttare al massimo la crescita tecnica della squadra, garantendosi dei piazzamenti di tutto rispetto a partire dalla prova di Silverstone. Un’evoluzione positiva, accolta con soddisfazione dalla squadra, che l’ex portacolori della Prema intende confermare anche il prossimo anno.

Oscar Piastri, l’analisi a 360° sulla stagione

“Sono riuscito a raggiungere diversi risultati che non avrei potuto ottenere senza il supporto della squadra. Devo molto a loro. Mi hanno dato delle pacche sulle spalle nei momenti difficili e la loro vicinanza mi ha spinto a dare il massimo. Credo che Silverstone sia stato il week-end di maggiore orgoglioso, anche perchè ci siamo presentati con una vettura competitiva al contrario delle previsioni e grazie al lavoro svolto siamo riusciti ad ottenere il massimo risultato. Quella del Giappone non è stata una gara ideale, ma nonostante questo sono salito sul podio, cogliendo un’importante opportunità. In definitiva posso essere orgoglioso del percorso che ho portato avanti insieme al team. Ci sono stati dei week-end difficili, ma altri positivi, e adesso sappiamo su cosa lavorare. Non si vincono i campionati grazie a uno o due weekend positivi. Lo so dalla mia carriera da junior, quindi devo solo fare in modo che questo accada più spesso”.

Una prima annata positiva

Piastri, ricordiamo, ha concluso la prima stagione in Formula 1 con il nono posto nel mondiale Piloti. L’australiano ha totalizzato 97 punti, 108 in meno rispetto al compagno di squadra Lando Norris, ottenendo una vittoria nella Sprint del Qatar e due podi nelle gare lunghe della domenica (Suzuka e Losail, appunto).