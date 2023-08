F1 | AlphaTauri, debutto complicato per Lawson nelle qualifiche del GP d’Olanda

F1 GP Olanda AlphaTauri – 14° e 20° posizione per Yuki Tsunoda e Liam Lawson nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa delle condizioni difficili dell’asfalto, il giapponese e il neozelandese – all’esordio sulla monoposto in sostituzione dell’infortunato Daniel Ricciardo – non sono riusciti ad ottenere di meglio nel sabato di Zandvoort, aspetto che gli costringerà ad una corsa di rimonta. Il giapponese, veloce in Q1, non ha massimizzato la performance a causa di alcune sbavature, mentre il suo compagno di squadra ha dovuto adattarsi non solo ad una monoposto nuova, ma anche a delle condizioni mai affrontate con una Formula 1.

“Oggi le condizioni della pista erano difficili e, considerando che Liam ha avuto a disposizione solo le PL3 per provare la vettura, ha sicuramente fatto un buon lavoro”, ha rivelato il giapponese. “Per quanto mi riguarda, le qualifiche sono state frustranti perché non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Il team ha fatto un buon lavoro per portarmi in Q2, ma c’è sicuramente un margine di miglioramento da parte mia, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione via radio per aggiornarli sulle condizioni della pista. Credo che la macchina avesse il passo per arrivare in Q3, quindi sento di non aver massimizzato la prestazione, che è la cosa più frustrante, perché vuoi sempre dare il massimo. Le condizioni del tracciato erano davvero difficili e ho trovato traffico in più punti, ma era così per tutti. È andata così, ci serva da lezione per il futuro. Domani sarà difficile sorpassare, ma le condizioni saranno diverse e faremo il possibile, sempre mirando alla zona punti”.

Qui invece le dichiarazioni di Lawson: “Innanzitutto, mi dispiace che Daniel si sia trovato in questa situazione, non è una cosa che si può augurare a nessuno, soprattutto a una persona così gentile come lui. Spero che si riprenda rapidamente. Ogni occasione che si presenta per correre in Formula 1 è da prendere al volo; quindi, sono entusiasta per l’opportunità che mi è stata data. Le emozioni sono tante perché è una cosa che volevo fare da quando avevo tre anni. Oggi è stata una giornata particolarmente movimentata, con condizioni difficilissime.

“Era la prima volta che guidavo con le gomme intermedie ed è stato diverso da quello che mi aspettavo, ma sentivo di star facendo progressi e imparare come si comportavano le gomme”, ha proseguito. “Durante le qualifiche mi sono sentito a mio agio e mi sembrava di guadagnare molto, ma poi ha piovuto di nuovo e mi aspettavo che l’aderenza diminuisse, ma sono rimasto sorpreso da quanto è rimasta alta, quindi sicuramente non ho sfruttato al massimo il potenziale. Mi sento a mio agio con la macchina, ma con queste condizioni imparare è molto difficile.

“Fisicamente mi sento bene, ma con la pioggia non è così impegnativo come guidare sull’asciutto, quindi mi aspetto che la gara sia più dura sotto questo profilo. Questa pista è sicuramente difficile, in alcuni punti è sconnessa e richiede fiducia, cosa che per me è difficile da costruire così rapidamente. Se domani non pioverà, imparerò molte cose nuove perché non ho ancora avuto modo di girare con l’asfalto completamente asciutto e non ho fatto nessun long run con pneumatici slick. Imparerò il più possibile e terrò duro”, ha concluso.