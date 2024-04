Formula 1 | Perez mette fretta alla Red Bull per il proprio futuro

Formula Perez Red Bull – Forte di tre secondi posti in quattro gare, Sergio Perez non vede l’ora di scoprire il proprio futuro in Formula 1. Intervistato dalla stampa inglese, il messicano ha analizzato le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane, precisando come lui – insieme alla squadra – stia facendo il massimo per conservare il sedile a Milton Keynes anche nel 2025.

Un lavoro a 360°, di cui sta raccogliendo i frutti in questo inizio di stagione, che spera di garantirgli delle risposte entro il prossimo mese, anche per avere delle alternative da analizzare sul mercato in caso di un clamoroso addio alla compagine campione del mondo.

Perez, ricordiamo, è al momento il favorito numero per il posto di fianco a Max Verstappen nel 2025, ma non vanno sottovalutate le strade che portano a Carlos Sainz, in procinto di uscire dalla Ferrari, e Yuki Tsunoda, attualmente in grande ascesa al volante della Racing Bulls.

Perez in attesa di risposte per il futuro

“Il mercato piloti si sta muovendo e sicuramente, già nelle prossime settimane, ci saranno delle notizie in merito. E’ solo una questione di tempi. Onestamente entro il prossimo mese mi aspetto di sapere cosa farò nel prossimo futuro. Personalmente sono abbastanza tranquillo, il mio obiettivo principale è la Formula 1. Se dovessi restare qui bene, altrimenti sarò comunque soddisfatto del percorso che ho fatto finora in questo sport”.