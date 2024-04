Formula 1 | Brundle: “Per la Red Bull sarebbe utile confermare Perez”

Formula 1 Brundle Red Bull – Intercettato da Sky Uk, Martin Brundle ha analizzato la questione Perez-Red Bull, precisando come il team campione del mondo in carica dovrebbe confermare il pilota messicano anche per la stagione 2025 di Formula 1. Secondo l’ex pilota inglese, attualmente opinionista della tv satellitare, Checo può vantare l’esperienza e la velocità necessaria per fare da spalla a Max Verstappen, al momento il numero uno – tra l’altro indiscusso – del team. Perez, ricordiamo, ha conquistato tre secondi posti in quattro gare e secondo radio paddock è il favorito a vincere la sfida con Carlos Sainz e Yuki Tsunoda per il secondo sedile all’interno della compagine anglo-austriaca, almeno per il prossimo campionato.

Brundle, il pensiero sulla conferma di Perez

“Economicamente penso sia utile per la Red Bull avere in vettura Perez. Ha molta esperienza e non è quel tipo di pilota che fa danni sulla vettura. Inoltre non da fastidio a Verstappen. Lo tiene sulle spine e non gli fa abbassare l’attenzione, ma comunque non lo infastidisce in termini di gerarchie all’interno della squadra. Al momento è il pilota perfetto per quel sedile. C’è un motivo per cui Checo è stato in quella macchina per così tanto tempo, ed è perché si adatta alla Red Bull e a ciò di cui ha bisogno in questo momento. Non credo che questo sia cambiato, a meno che non pensino che ci sia qualcun altro che possa cogliere l’opportunità”.