Formula 1 | Ocon entusiasta: “La Haas è un progetto ambizioso, non vedo l’ora di cominciare”

Formula 1 Haas Ocon – Tramite le colonne del sito ufficiale della Haas, Esteban Ocon ha raccontato le proprie ambizioni per questa nuova avventura con il team statunitense, sottolineando come Ayao Komatsu e Gene Haas abbiano mostrato fin da subito entusiasmo e fiducia per questo binomio che partirà dalla stagione 2025 di Formula 1.

Il francese, ricordiamo, è stat ufficializzato questa mattina dopo le tante indiscrezioni delle scorse settimane si affiancherà ad Oliver Bearman, giovane talento della Ferrari Driver Academy che debutterà in F1 proprio nel 2025. Una line-up che mixerà non solo talento e freschezza, ma anche tanta voglia di emergere. Ingredienti importanti che dovranno portare la compagine statunitense a migliorare i buoni riscontri di questa stagione con la VF-24.

Ocon e la nuova esperienza con Haas dal 2025

“Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera in Formula 1 e di unirmi al team Haas per l’inizio della stagione 2025. Entrerò a far parte di una squadra molto ambizioso, il cui spirito ed etica del lavoro mi hanno parecchio impressionato. Voglio ingraziare Gene Haas e Ayao Komatsu per la fiducia che mi hanno mostrato e il supporto che mi hanno riservato durante le nostre conversazioni. Da un punto di vista più personale sono molto felice di lavorare di nuovo con Ayao, dato che abbiamo collaborato cin Lotus quando ho debuttato in Formula 1. Parliamo di dieci stagioni fa. La Haas ha piani entusiasmanti e obiettivi chiari per il futuro e non vedo l’ora di lavorare con tutti a Kannapolis, Banbury e Maranello. Voglio far parte di questo grande progetto”.