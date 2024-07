F1 | GP Belgio 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Belgio – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa dove, a partire dalle 14:30, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio del Belgio. Saranno presenti: Lance Stroll, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo.

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento che anticipa la pausa estiva. La Formula 1 andrà in vacanza fino al 25 agosto, quando si disputerà il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort.

Questa mattina è arrivata l’ufficialità della firma di Esteban Ocon con il team Haas:

CONFERENZA STAMPA GP BELGIO DALLE 14:30

14:52 Valutazione dei piloti per la prima parte di stagione e dove bisogna migliorare.

Bottas: “Annata complicata finora, non abbiamo ancora fatto un punto e non era questo il nostro obiettivo. Abbiamo iniziato con una stagione non semplice, sono stati fatti dei miglioramenti ma sono passi piccoli rispetto agli altri team. Per la seconda parte di stagione abbiamo idee chiare, riguardo alle mie prestazioni, sono stato contento e per la seconda parte, devo sfruttare al massimo il pacchetto”

Sainz: “A livello personale, è stata una stagione di alti e bassi, ci sono stati tanti alti nella prima parte di stagione con una macchina competitiva. Spero di poter tornare il prima possibile in quella situazione. A livello personale non è stato facile sia per l’intervento sia per le voci sul mio futuro, ho del potenziale, mi sono espresso a un buon livello nonostante le cose che sono successe”

Magnussen: “Pensavamo di essere l’ultimo team quest’anno, guardando indietro c’è sempre migliorare. Gli aggiornamenti hanno funzionato ed è la prima volta che succede, speriamo di continuare così. Siamo in un trend positivo”

Stroll: “Ci sono state alcune gare buone, altre deludenti. Per la seconda parte della stagione vorrei cercare di costruire su quanto fatto finora, diventando più competitivi come team, cercando di spingere fino all’ultima gara”

14:49 Sainz: “Siete troppo duri con McLaren. Se pensate a che punto era un anno fa e guardate ora. Se perdono il campionato per sette punti? Magari possono trovarli in altre situazioni, ammiro tanto Andrea Stella per come sta gestendo il team, per la calma nel team, sono i più forti al momento quindi giù il cappello”

14:48 Domanda per tutti: i piloti avrebbero fatto passare il compagno di squadra al posto di Norris?

Stroll: “Difficile rispondere”, Magnussen: “Dipende dalla situazione, sarebbe stata una tentazione tenermi la posizione”, Sainz: “Gli ordini di scuderia vanno rispettati, per quanto possa farti male, è un ordine e se ti danno un undercut gratis ai danni del tuo compagno di squadra, devi lasciarlo passare”, Ricciardo: “Sono d’accordo con Carlos. Il consiglio che gli è stato dato, è giusto perché nella foga del momento non vedi il quadro complessivo”, Bottas: “Io ho vissuto alcune situazioni simili, ci sono alcune regole, dipende dal team ma normalmente devi restituire. Sono un fantastico uomo squadra!”

14:44 Lance Stroll: “Vettura migliorata nelle ultime gare, spero che potremmo andare bene anche qui. E’ una pista bellissima e sono contento di correre qui. Penso che dobbiamo continuare a lavorare sulla macchina, aggiungendo carico aerodinamico e lavorando sul bilanciamento, cercando di rosicchiare qualcosa dai primi”

14:42 Kevin Magnussen: “Contento della nostra vettura ma a centro gruppo siamo molto vicini e non si può dare nulla per scontato. Abbiamo una mentalità aperta e speriamo di fare bene. Non siamo costanti ma siamo migliorati rispetto all’anno scorso. Con un gruppo così compatto, basta un errore in qualifica per compromettere la posizione in griglia. Futuro? Ho varie opzioni nel caso non ci sia la possibilità in Formula 1, al momento mi vedo ancora come pilota di Formula 1”

14:40 Carlos Sainz: “Arrivo di Binotto in Audi? Non sono aggiornato su quello che succede nei team ma sapere che Mattia è tornato è positivo, ha le potenzialità per fare di una squadra un top team, sarà una grande risorsa per Audi. Gli auguro il meglio. Il mio futuro è ancora oggetto di discussione e analisi, ci sono dei cambiamenti che sto prendendo in considerazione. Mi sto dando del tempo per analizzarli senza darvi troppi indizi. Ferrari qui a Spa? Potrebbe essere la stessa direzione di Silverstone dove abbiamo fatto fatica. Vedremo se riusciremo ad avvicinarci ai primi due team, Red Bull e McLaren”

14:37 Daniel Ricciardo: “Voglio concentrarmi su me stesso, ogni gara c’è questo interrogativo. Le cose qui succedono rapidamente, devi fare il massimo che puoi. Prima di Budapest sapevo che sarebbero stati due weekend importanti prima della sosta. Sono più contento di come sto andando ora, sono riuscito a tirare fuori qualcosa di me stesso e devo confermarlo per le altre gare. Sono più contento di come sto guidando, ho dimostrato di avere velocità. L’Ungheria ci ha aiutati, siamo partiti con il piede giusto, veniva tutto naturale. Non sapevamo che saremmo stati così forti ma ora abbiamo capito tutto e ti arriva ad arrivare al weekend con una comprensione migliore del pacchetto”

14:34 Valtteri Bottas: “Arrivo di Binotto? Notizia improvvisa, è successo tutto rapidamente. Non sappiamo bene cosa succede dietro le quinte, diamo il benvenuto a Mattia e ringrazio Seidl e Hoffmann. E’ la terza volta in tre anni che ci sono cambiamenti al vertice, non è una situazione nuova e il team non deve farsi condizionare. Non voglio scendere nei dettagli, rispetto ai grandi team ci manca qualche persona in più, stiamo crescendo, assumendo diverse persone. Non siamo al livello che dovremmo avere e per questo necessitiamo di ulteriori aggiornamenti. Qui a Spa, potremmo essere vicini, speriamo di essere in lotta”

14:30 Inizia la conferenza stampa!