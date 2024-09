Formula 1 | Norris crede in Kimi Antonelli: “In Mercedes perchè ha dimostrato di avere talento”

Formula 1 Norris Antonelli – n attesa di scendere in pista a Baku per il prossimo Gran Premio dell’Azerbaijan, 17ª prova del mondiale 2024 di Formula 1, Lando Norris ha voluto spezzare una lancia a favore di Andrea Kimi Antonelli, prossimo pilota della Mercedes in sostituzione di Lewis Hamilton.

Nonostante l’incidente nelle prime libere del venerdì a Monza, l’inglese ha sottolineato i risultati ottenuti dall’emiliano nel suo percorso di avvicinamento alla Formula 1, evidenziando come la chiamata in Mercedes sia arrivata grazie al talento e alla fiducia che Toto Wolff ripone in lui. Un aspetto da non sottovalutare, che gli consentirà di adattarsi al meglio per quella che probabilmente sarà l’esperienza più importante della sua carriera da pilota.

Antonelli, ricordiamo, è stato ufficializzato in Mercedes per il 2025 e probabilmente tornerà ad affrontare una sessione di FP1 da qui ad Abu Dhabi. L’obiettivo, infatti, sarà prepararlo al meglio per il debutto ufficiale, che avverrà il prossimo marzo al volante della W16.

Norris crede nel talento di Antonelli

“Kimi andrà in Formula 1 perché ha dimostrato di avere il talento necessario e Toto Wolff ripone molta fiducia in lui. Ha ottenuto ottimi risultati nelle categorie giovanili, e il salto dalla F4 alla F2 è un passaggio significativo. Dovrà affrontare una curva di apprendimento particolarmente ripida, probabilmente più impegnativa di quella che molti di noi hanno mai affrontato, e ciò comporta inevitabilmente una certa pressione. Se riuscirà a gestire bene questa sfida, sono sicuro che, imparando da un pilota di alto livello come George, saprà tenere il passo.”