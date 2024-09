Formula 1 | Sauber, Binotto apre a Bortoleto e Pourchaire per il 2025

Formula 1 Sauber Binotto – Continua a tenere banco la questione pilota all’interno del team Sauber. In una recente intervista rilasciata alla stampa internazionale, Mattia Binotto ha aperto alle possibilità che portano a Gabriel Bortoleto e Theo Pourchaire, sottolineando come tra le opzioni per il 2025 ci sia anche quella di puntare su un giovane pilota da far crescere in vista del 2026.

Il nuovo responsabile del progetto Audi F1, in attesa di risollevare le prestazioni della Sauber, attualmente fanalino di coda del mondiale Costruttori, vuole strutturare al meglio il debutto della Casa dei Quattro Anelli nel Circus, garantendo a quest’ultima una line-up in grado di mixare talento, freschezza, concretezza ed esperienza.

Ecco quindi che, giorno dopo giorno, prende corpo l’idea di affiancare un giovane a Nico Hulkenberg, già confermato per il 2025. Bortoleto, in virtù di quanto mostrato negli ultimi due anni tra F3 e F2, sembra in rapida ascesa nelle preferenze, ma l’accordo con McLaren – proprietaria del “cartellino” del pilota – complica non poco la trattativa. Pourchaire, invece, essendo già sotto contratto con Sauber, rappresenta una soluzione sempre gradita e più semplice da realizzare. In ogni caso è lecito aspettarsi una decisione definitiva entro la fine di questo mese.

Binotto e le soluzioni Bortoleto e Pourchaire per Sauber

“Dobbiamo valutare se puntare sull’esperienza o su altre qualità. Al momento credo che non siamo ancora nella posizione di rispondere con certezza. Stiamo ascoltando tutti i potenziali candidati, valutando attentamente i pro e i contro, ma vogliamo prendere una decisione il prima possibile. Theo Pourchaire è il nostro pilota di riserva, quindi fa già parte della nostra squadra, e senza dubbio è nella nostra lista. Bortoleto sta ottenendo ottimi risultati in Formula 2: credo abbia dimostrato di essere un grande talento. Stiamo seguendo da vicino i suoi progressi, così come quelli di Gabriel e di altri piloti”.