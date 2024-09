Formula 1 | Marko ammette: “Impossibile per la Red Bull trattenere Wheatley”

Formula 1 Marko Wheatley – Ospite del podcast The Inside Line, Helmut Marko è tornato a parlare del discusso addio di Jonathan Wheatley alla Red Bull, precisando come Audi abbia fatto al britannico un’offerta che l’austriaco ha definito “impareggiabile” per la casa austriaca, soprattutto in un’epoca caratterizzata dal budget cap.

Secondo quanto riportato dal consulente della Red Bull, la casa dei Quattro Anelli ha puntato con decisione sull’ex Direttore Sportivo della compagine anglo-austriaca, offrendogli non solo uno stipendio da “capogiro”, ma anche pieni poteri nel ruolo di Team Principal. Una condizione che lo ha portato a concludere la propria esperienza con la scuderia Campione del Mondo dopo tanti anni di collaborazione. Wheatley, ricordiamo, sta scontando il proprio periodo di gardening e diventerà operativo in Audi dal marzo del prossimo anno.

Red Bull, Marko spiega l’addio di Wheatley

“Non potevamo offrirgli né lo stesso stipendio né la stessa posizione. Ha iniziato in F1 come meccanico e ha avuto una carriera di cui può essere orgoglioso. Alla sua età, è comprensibile voler concludere il proprio percorso ricoprendo una carica di prestigio. I nostri pit-stop sono diventati un modello grazie a lui, e ha sempre avuto un ottimo dialogo con la FIA. In ogni caso, abbiamo diverse figure più giovani pronte a seguire le sue orme”.

