Formula 1 | Motori accesi in Bahrain per la prima gara della stagione 2024 [VIDEO]

Formula 1 GP Bahrain 2024 – Tutto pronto sul tracciato del Sakhir per il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo le chiacchiere invernali e i test pre-season della settimana scorsa, squadre e piloti sono pronti per affrontare le prime tornate della nuova annata, la quale si rivelerà la più lunga mai effettuata in Formula 1 (il calendario comprenderò ben 24 gare, un record). Favorita d’eccezione ovviamente la Red Bull, sia per il gap prestazionale mostrato lo scorso anno e sia per l’ottima base offerta dalla nuova RB20, vettura totalmente differente rispetto a quella capace di conquistare 21 gare su 22 nel 2023.

Da seguire con attenzione la Ferrari, apparsa veloce e “pimpante” nei test, e la Mercedes, ancora in cerca del miglior bilanciamento con una W15 che dovrà per forza di cose far dimenticare i disastri delle ultime due annata. Da segnalare che la gara di domenica e quella della settimana prossima, in Arabia Saudita, si svolgeranno di sabato per rispettare il periodo di ramadan. Appuntamento alle 12.30 per la prime FP della stagione.