F1 Verstappen GP Bahrain – Presente alla conferenza stampa di apertura del prossimo Gran Premio del Bahrain, primi appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Max Verstappen ha rispedito al mittente le voci su una Red Bull già ampiamente davanti al gruppo, precisando come i riscontri dei test – andata in scena la settimana scorsa sempre sul tracciato del Sakhir – vadano interpretati e letti nella maniera corretta.

Proprio in tal senso, l’olandese ha evidenziato i passi in avanti compiuti dai rivali, precisando come la squadra anglo-austriaca – ancora in cerca di tranquillità dopo lo spinoso caso Horner – dovrà lavorare duramente non solo per conservare il proprio ruolo al vertice, ma anche per avvicinarsi ai risultati straordinari ottenuti lo scorso anno. Appuntamento alle 12.30 per la diretta della prima sessione di libere sul tracciato del Sakhir, in Bahrain.