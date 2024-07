Formula 1 | Montoya: “Perez e Verstappen sembrano guidare due vetture diverse”

Formula 1 Perez Montoya – Nel solito intervento al podcast MontoyAs, Juan Pablo Montoya ha analizzato il momento di forte crisi che sta attraversando Sergio Perez con la Red Bull, precisando come il messicano, ad oggi, non sia ancora riuscito ad ottenere un bilanciamento in grado di offrigli delle prestazioni quanto meno similari a quelle di Max Verstappen.

L’ex Racing Point, specialmente da Imola in poi, ha perso la buona direzione intrapresa all’inizio di questa stagione, inanellando una serie di risultati negativi che spesso l’hanno portato sotto la lente d’ingrandimento di stampa e tifosi. Una situazione non semplice, causata da un feeling mai sbocciato con la RB20 spec.2 (la sua vettura e quella di Verstappen, per stessa ammissione di Juancho, sembrano avere delle caratteristiche diametralmente opposte), che potrebbe costargli il sedile della Red Bull già nel corso delle prossime settimane, specialmente se la pressione di McLaren e Mercedes dovesse confermarsi così “fissa”

Montoya e l’analisi del confronto Verstappen-Perez

“La differenza di bilanciamento tra la macchina di Perez e quella di Verstappen è parecchio sorprendente. Max, con la RB20, riesce a completare le curve al meglio, mentre con quella di Checo sembra impossibile andare veloci. E’ evidente il fatto che la monoposto non riesce a curvare in modo ideale. Potrebbe essere un problema che in qualche modo ha compromesso il set-up, oppure bisogna guardare all’interno del team per capire cosa sta accadendo. Ma se notate il bilanciamento, specialmente in qualifica, le due RB20 sembrano vetture totalmente differenti”.