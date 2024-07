F1 | Steiner: “Bearman pronto per il debutto, anche se non sarà semplice”

F1 Steiner Bearman – Intervistato dai media internazionali a Silverstone, teatro dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, Guenther Steiner ha voluto esprimere un’opinione sulla promozione in Haas di Oliver Bearman, giovane pilota della Ferrari Driver Academy. Secondo il Manager altoatesino, l’inglese classe 2005 è uno dei prospetti più interessanti del Circus e il suo arrivo in griglia, come avvenuto per Lando Norris e Oscar Piastri, potrebbe rivelarsi un’interessante argomento di discussione per stampa e appassionati.

Tuttavia, “Ollie” affronterà una situazione tecnica differente rispetto a quella con cui si è confrontato in Arabia Saudita insieme alla Ferrari, ragion per cui sarà lecito aspettarsi un percorso non semplice e caratterizzato da alti e bassi. Bearman, ricordiamo, ha effettuato diverse sessioni di libere tra quest’anno e il 2023, proprio con la Haas, mentre a Jeddah ha avuto l’opportunità di guidare per la Rossa in distruzione di Carlos Sainz, costretto al forfait per un intervento all’appendice tra il venerdì e il sabato. Un’opportunità colta al meglio che gli ha permesso di guadagnarsi una promozione nel team statunitense per il 2025.

Steiner e il debutto di Bearman con la Haas

“Ollie è bravo, ma quanto lo decreterà la pista, ovviamente. Gli ultimi esordienti che hanno fatto molto bene sono stati Lando Norris ed Oscar Piastri con la McLaren. Hanno scelto bene, ma non si può mai sapere come un rookie riuscirà ad adattarsi ad un mondo complesso come la Formula 1. Bearman ha già disputato alcune sessioni di libere ed è una persona matura, oltre che un ragazzo simpatico. Ha tutte le carte in regola per fare bene, ma l’ultimo step dipenderà molto da come approccerà a questo mondo. Debuttare con la Ferrari è un conto, gareggiare con la Haas per la top dieci è un altro”.