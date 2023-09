Formula 1 | Mercedes, sogni di gloria per Hamilton e Russell a Singapore

Formula 1 GP Singapore Mercedes – Mercedes a caccia del colpo “grosso” dopo le libere del Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie alla buona performance mostrata dalla W14, in particolar modo nelle simulazioni gara del pomeriggio, Lewis Hamilton e George Russell sognano di battagliare per la vittoria a Marina Bay, un risultato che manca dal GP del Brasile della passata stagione. Russell, ricordiamo, ha chiuso le libere del pomeriggio al terzo posto, in scia alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, mentre Hamilton si è dovuto accontentare del quinto riscontro cronometrico.

“Abbiamo avuto due sessioni molto solide ed entrambi i piloti sono soddisfatti del bilanciamento”,ha rivelato Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director della scuderia anglo-tedesca. “C’è ancora del lavoro da fare per estrarre il massimo del potenziale dalla gomma soft, soprattutto sul giro secco, ma riteniamo di avere ancora del margine da estrarre, tant’è che George è riuscito a migliorare nella seconda parte della sessione pomeridiana”.

“Sul passo siamo invece molto forti, anche se è molto difficile tenere le gomme nella giusta temperatura a causa del caldo. La Ferrari sembra molto veloce come la McLaren e l’Aston Martin, mentre insolitamente non pare ancora apposto la Red Bull. Non sembrano quelli da battere. Ad ogni modo dobbiamo avvicinarci alle sessioni di domani con la consapevolezza che sistemeranno i loro problemi e che saranno in piena lotta per le posizioni di vertice della classifica. Siamo tutti molto vicini e spingeremo al massimo durante la notte per perfezionare il nostro pacchetto. Ci aspettiamo una sessione di qualifica entusiasmante”, ha concluso.