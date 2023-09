DIRETTA F1 | GP Singapore 2023: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

GP SINGAPORE – Buongiorno amici di Motorionline! Siamo in attesa di collegarci con il circuito Marina Bay a Singapore, per il commento del terzo turno di prove libere. A partire dalle 11:30 vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sessione che precede le qualifiche, previste per oggi pomeriggio alle 15:00. Nella giornata di ieri, la Ferrari ha dominato i primi due turni di libere mentre Red Bull è apparsa più lenta ma il team di Milton Keynes, considerato il grande vantaggio in campionato non ha nulla da temere, anzi, potrebbe già vincere il titolo costruttori in questa gara. Ricordiamo che sarà ancora assente Daniel Ricciardo che sta continuando la riabilitazione alla mano infortunata in Olanda. Presumibilmente, l’australiano dovrebbe ritornare in Qatar, il prossimo ottobre.

DIRETTA PROVE LIBERE 3 GP SINGAPORE A PARTIRE DALLE 11:30