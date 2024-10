Formula 1 | McLaren svela una nuova livrea cromata per il GP degli Stati Uniti

F1 McLaren GP Stati Uniti – Dopo Haas e Alpine, anche la McLaren ha presentato la sua livrea speciale per il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, sorprendendo i fan con il ritorno dell’argento cromato, integrato nel classico arancione papaya. Questo design rende omaggio allo sponsor Google Chrome e richiama la livrea utilizzata a Silverstone nel 2023.

A differenza di Aston Martin, che ha scelto di non portare in pista il suo nuovo design, la McLaren sfoggerà il look aggiornato durante l’intero weekend di gara. Il team di Woking spera che i risultati siano diversi rispetto a quelli di Silverstone dello scorso anno, dove Lando Norris riuscì a lottare con Max Verstappen solo nei primi giri, prima di perdere terreno.

Con il campionato piloti ancora aperto, Norris ha bisogno di ottenere più vittorie possibili per mantenere vive le speranze di titolo e ridurre il divario con Verstappen. Il GP degli Stati Uniti, proprio in tal senso, rappresenta un’opportunità cruciale per il britannico, che cercherà di accorciare il gap di 52 punti che accusa ad oggi dal tre volte Campione del Mondo in carica, pronto a sfruttare una RB20 tirata a lucido dalli staff tecnico capitanato da Pierre Wachè.