Vettel torna in pista: ufficiale l’impegno alla Race of Champions di Sydney

Vettel Race of Champions Sydney – Sebastian Vettel è pronto a tornare in azione, ma non si tratta di un ritorno in Formula 1, nonostante i frequenti rumor di mercato che ciclicamente lo accostano al Circus. Il quattro volte campione del mondo ha confermato la sua partecipazione alla Race of Champions 2025, l’evento che tradizionalmente inaugura la stagione motoristica internazionale. La manifestazione si terrà a Sydney il 7 e 8 marzo e vedrà Vettel gareggiare insieme all’amico e compagno di squadra Mick Schumacher, formando così la coppia del team Germania.

Vettel e il ritorno in pista

La Race of Champions rappresenta un appuntamento speciale per Vettel, che in passato ha spesso brillato in questa competizione. Il pilota tedesco ha vinto l’evento otto volte, di cui una nella gara individuale nel 2015, mentre le altre sette vittorie sono arrivate nella gara a squadre. Il suo successo più significativo è legato alla collaborazione con Michael Schumacher: i due hanno dominato l’evento per sei edizioni consecutive dal 2007 al 2012, creando un binomio leggendario. L’ultima vittoria di Vettel nella gara a squadre risale al 2017, quando si impose in coppia con Pascal Wehrlein.

Negli ultimi anni, Vettel ha condiviso questa esperienza con Mick Schumacher, figlio di Michael, cercando di ripercorrere i successi del passato. Nel 2022 e 2023, la coppia tedesca non è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio, ma l’affiatamento e la voglia di vincere non sono mai mancati. Nel 2025, i due torneranno a dare battaglia, con l’obiettivo di interrompere la serie di vittorie della coppia norvegese formata da Petter e Oliver Solberg, che ha dominato le ultime edizioni della competizione.

Il rapporto d’amore con la Race of Champions

Per Vettel, partecipare alla Race of Champions non è solo un’occasione per tornare a gareggiare, ma anche per onorare un legame che lo unisce alla famiglia Schumacher e alla manifestazione stessa. La tradizionale gara a squadre resta uno dei momenti più spettacolari della Race of Champions, e la presenza di Vettel e Mick Schumacher promette di rendere l’evento ancor più emozionante e seguito dai tifosi di tutto il mondo.

