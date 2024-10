Formula 1 | Alpine e Xbox celebrano Indiana Jones con una livrea speciale al GP degli Stati Uniti

F1 Alpine Indiana Jones – Alpine, in collaborazione con Xbox, festeggerà il ritorno dell’iconico avventuriero Indiana Jones con una livrea speciale e audace in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. L’iniziativa celebra l’imminente uscita del videogioco Indiana Jones and the Great Circle, sviluppato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games e pubblicato da Bethesda Softworks.

Il gioco trasporterà i giocatori in un’avventura in prima persona, con una storia inedita e ricca di azione, enigmi e viaggi in tutto il mondo nei panni dell’archeologo più famoso del cinema. Per commemorare l’evento, l’Alpine A524 sfoggerà una nuova livrea caratterizzata da un design arancione al tramonto, ispirato al logo della celebre saga. Tra i dettagli distintivi, spiccano una mappa antica e rotte di viaggio rosse, elementi ripresi dalla serie cinematografica, con il titolo del gioco ben visibile sul veicolo.

Alpine e la livrea speciale su Indiana Jones

I piloti Esteban Ocon e Pierre Gasly daranno vita al tema durante il weekend di gara, indossando tute da corsa edizione speciale. Questi abiti sono stati progettati per celebrare le avventure in giro per il mondo di Indy e includono una mappa del mondo con note dorate, richiamando lo stile dell’iconica saga.

Per lanciare la collaborazione, il team BWT Alpine e Indiana Jones and the Great Circle hanno intrapreso un tour attraverso alcuni luoghi storici degli Stati Uniti, trasportando un misterioso artefatto. Partendo dalla California, l’oggetto è stato trasportato su un camion a pianale aperto attraverso città iconiche come Las Vegas, le Bonneville Salt Flats e la Monument Valley, fino a raggiungere il Circuit of the Americas in Texas, in tempo per il weekend di gara.

Oliver Oakes, Team Principal di BWT Alpine Formula One Team

“Collaborare con il team di Xbox per portare in vita la straordinaria livrea di Indiana Jones and the Great Circle per il Gran Premio degli Stati Uniti è stato fantastico. Il nuovo look si sposa perfettamente con l’atmosfera di Austin di questo weekend. Nell’ultimo anno, la nostra partnership con Xbox ha raggiunto nuove vette e questa è la nostra più grande attivazione finora. C’è ancora molto altro in arrivo e non vedo l’ora di mettere le mani su una copia del gioco quando uscirà.”

5/5 - (1 vote)