F1 | Villeneuve duro: “Verstappen sembra depresso, soffre la competitività della RB20 e non lotta”

F1 Villeneuve Red Bull – Interpellato da Sky Sport, Jacques Villeneuve ha espresso parole dure nei confronti di Max Verstappen e della Red Bull, sottolineando come l’olandese stia soffrendo notevolmente a causa della scarsa competitività della RB20 rispetto alla MC38 della McLaren.

Una situazione inattesa, considerando il passo mostrato nelle prime gare di questo campionato, che sta mostrando un tre volte campione del mondo “arrendevole”, “depresso” e incapace di fornire quel cambio di ritmo che appassionati e addetti ai lavori si aspettano da un pilota che ha dominato negli ultimi tre anni.

Red Bull, va ricordato, ha subito il sorpasso della McLaren nel campionato Costruttori a Baku, mentre Verstappen ha perso ulteriore terreno rispetto a Lando Norris e Oscar Piastri. Il vantaggio resta “ampio”, ma la crescita del team inglese non permetterà all’olandese di dormire sonni tranquilli in questo finale di stagione.

Villeneuve e la crisi del duo Red Bull-Verstappen

“Max nelle ultime gare appare demotivato, in pista non mostra la solita determinazione e sembra meno combattivo. Persino via radio si percepisce poco la sua presenza. Qualcosa sembra essere cambiato, come se fosse consapevole di non poter vincere o di non guidare al meglio delle sue capacità. Perez è stato spesso più veloce di lui. È una situazione davvero insolita.”