F1 | Marko striglia Ricciardo: “Deve migliorare”

Se si parlava tanto del possibile passaggio di Daniel Ricciardo alla Red Bull per sostituire Sergio Perez, ora pare che il sedile della sua Racing Bulls inizi a vacillare. Infatti, il pilota australiano ha ammesso di aver iniziato con parecchie difficoltà la stagione 2024 mentre Perez rispetta dignitosamente il ruolo da numero due nella squadra, con ottime prestazioni.

“Grande gara di Checo -ha commentato l’80enne austriaco nel post gara di Jeddah- ha superato Leclerc in tempi relativamente brevi e poi ha guadagnato quei cinque secondi, facendo segnare gli stessi tempi di Max. Siamo molto soddisfatti”.

Per quanto riguarda Ricciardo invece, Marko si è detto meno impressionato:

“C’è molto in gioco in questa stagione sia per Yuki che per Daniel -ha spiegato a SpeedWeek- la prestazione di Yuki in qualifica è stata molto buona, ma Ricciardo deve inventarsi qualcosa al più presto. Almeno Tsunoda è molto bravo in qualifica. Poi è in testa alla classifica nel primo stint, per poi rimanere sempre più indietro. Dobbiamo scoprire se i piloti stanno mettendo a dura prova le gomme o ci sono altre ragioni, è quello che dobbiamo scoprire”.

Tuttavia, Marko è desideroso di liberare un sedile RB l’anno prossimo per Liam Lawson, del quale il consulente della Red Bull si è detto impressionato lo scorso anno quando ha sostituito Daniel Ricciardo per l’infortunio alla mano.

“Certo, oggi i ragazzi sono tutti ben preparati quando arrivano ma solo se qualcuno è davvero bravo può raggiungere tali risultati fin dall’inizio”.