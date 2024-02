Formula 1 | McLaren, le parole di Lando Norris alla presentazione della MCL38

Con un minimo sforzo, la McLaren ha inoltrato alle 9:38 ore italiane le foto della nuova MCL38, la vettura che Lando Norris e Oscar Piastri porteranno in pista nel mondiale 2024 di Formula 1. A fine gennaio era stata presentata la livrea della monoposto, applicata su una vecchia vettura. Oggi solo qualche foto inoltrata alla stampa, nelle quali si può notare davvero poco, e per vedere all’opera il nuovo gioiellino di casa Woking dovremo quindi aspettare quantomeno il filming day previsto per oggi sul tracciato di Silverstone.

Norris a caccia della prima vittoria in carriera

“Sono contento di mettermi al volante della MCL38 e vedere come funziona – ha dichiarato Lando. La livrea è bellissima sulla nuova vettura e sarà molto divertente poter scendere in pista già oggi. Sono impaziente di guidare in Bahrain: ho piena fiducia nella squadra, so che continuerà a progredire dopo la svolta della scorsa stagione. Tuttavia, la vera prova dei nostri miglioramenti arriverà quando gireremo con la macchina nei test pre stagionali, prima delle qualifiche e della gara vera e propria nel Gran Premio del Bahrain. Nelle ultime settimane sono tornato all’MTC lavorando molto sul simulatore con il mio team di ingegneri, per assicurarci di essere completamente preparati in vista dei test della prossima settimana. Grazie a tutti coloro che sono in pista e in fabbrica per il duro lavoro”.