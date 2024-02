F1 | McLaren, Piastri: “Ci siamo preparati al meglio”

Presentazione McLaren MCL38 – Questa mattina è stata presentata la McLaren MCL38 che scenderà in pista già oggi in una sessione di riprese promozionali. Oscar Piastri che l’anno scorso è stato nominato miglior debuttante della stagione, è determinato ad iniziare questo 2024, consapevole del grande lavoro svolto in fabbrica.

Dichiarazioni Oscar Piastri, presentazione MCL38

“È bellissimo potersi mettere al volante della MCL38 oggi per la prima volta. È una pietra miliare importante nel nostro sviluppo per la stagione e sono contento di vederla con i suoi nuovi colori. Non possiamo dire a che punto siamo in termini di competitività fino a quando non proveremo in Bahrain, ma ci siamo preparati al meglio delle nostre possibilità lavorando al simulatore, a stretto contatto con tutti coloro che hanno progettato e costruito la macchina, assicurandoci di essere pronti per partire alla grande. Un enorme ringraziamento al team per tutto ciò che ha fatto fino a questo momento per prepararci al 2024. Sono davvero entusiasta di iniziare la mia seconda stagione in F1”.