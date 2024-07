Formula 1 | McLaren in Ungheria: la ricostruzione della gara di Ivan Capelli [VIDEO]

Formula 1 GP Ungheria – Presente come ormai da tradizione a Race Anatomy, Ivan Capelli ha provato ad elencare gli errori commessi da Lando Norris nell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come l’inglese, fin dalla partenza, abbia peccato di poca intelligenza nel duello con Oscar Piastri.

Lando, dopo aver perso la leadership alla prima curva e quindi il favore delle strategie, a causa dell’ennesimo start poco brillante di questo campionato, è incappato in una lettura poco felice nello scambio di posizioni con il compagno di scuderia, finitogli alle spalle per una lettura poco felice del muretto box durante il secondo “valzer” dei pit stop.

Piuttosto che cedere subito la leadership e quindi rimettersi in scia al team-mate, Norris ha preferito allungare su di esso, distruggendo di fatto le proprie gomme e qualsiasi possibilità di attacco sul finale della gara (l’inglese, dopo aver ceduto la posizione a tre giri dalla fine su pressione della squadra, non è mai riuscito a tenere il passo di Piastri).

Una sbavatura di un certo spessore, l’ennesima di questa stagione, che sta confermando quanto il britannico non stia ancora riuscendo a sfruttare la forza della propria vettura, ad oggi la migliore del lotto. Appuntamento tra sette giorni a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, prova che manderà il Circus in vacanza prima del rush finale che scatterà da settembre.