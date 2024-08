Formula 1 | McLaren, Brown sereno sulla gestione della sfida tra Norris e Piastri

Formula 1 Brown McLaren – Zak Brown non ha paura di gestire due possibili numeri uno in squadra come Lando Norris e Oscar Piastri. In un’intervista concessa all’edizione italiana di motorsport.com, l’attuale Amministratore Delegato della McLaren ha espresso la sua soddisfazione per il potenziale che i due piloti stanno dimostrando al volante della MCL38, sottolineando come la squadra possa oggi contare su due talenti capaci di spingersi verso le posizioni di vertice della classifica. Una condizione che lo staff capitanato da Andrea Stella è perfettamente in grado di gestire, anche in vista di una possibile rivalità per obiettivi ben più importanti come la conquista del titolo mondiale. Norris e Piastri, ricordiamo, hanno recentemente rinnovato i loro contratti con la McLaren e sono legati alla squadra con degli accordi pluriennali.

Brown e la sfida in McLaren tra Piastri e Norris

“I rapporti, la comunicazione e le due persone che abbiamo sono fondamentali. Non c’è dubbio che entrambi vogliano essere i numeri uno, e in effetti lo sono. Non esiste un numero due nella nostra squadra. Tuttavia, corrono sempre per il bene del team. Credo che siano persone in grado di competere duramente tra loro, mantenendo nella propria mente l’idea di essere i numeri uno, ma rispettando il fatto che abbiamo due vetture con pari status. Questo è il nostro approccio e lo è sempre stato. Naturalmente, se il campionato si avvicina alla fase finale e un pilota ha maggiori possibilità rispetto all’altro, potrebbe essere necessario considerare delle strategie diverse. Ma li trattiamo sempre allo stesso modo. Loro lo sanno, lo apprezzano e rispettano le nostre decisioni, anche quando a volte dobbiamo fare delle concessioni. Sono molto rispettosi di questo. Quindi, penso che siamo davvero fortunati ad avere i due piloti e le persone straordinarie che compongono il nostro team”.