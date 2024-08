F1 | Mercedes, Wolff felice della correlazione tra pista e simulatore

F1 Mercedes Wolff – Protagonista di una splendida seconda parte di stagione, grazie soprattutto al lavoro di James Allison, la Mercedes ha finalmente trovato le giuste soluzioni alle problematiche tecniche emerse nel corso delle ultime due stagioni.

Secondo Toto Wolff, CEO e Team Principal della squadra, la compagine nove volte iridata è riuscita a ottenere una corretta correlazione dei dati tra la pista e la galleria del vento, un aspetto che ha permesso alla W15 di conseguire numerosi buoni risultati a partire dalla trasferta mondiale di Monaco.

Questa situazione di grande vantaggio ha regalato alla squadra tre vittorie nelle ultime quattro gare: in Austria, Gran Bretagna e Belgio, due con Lewis Hamilton e una con George Russell. Una condizione che il team anglo-tedesco si aspetta di confermare anche nel rush finale di questa stagione, che inizierà alla fine di questo mese a Zandvoort.

Mercedes, Wolff felice degli sviluppi sulla W15

“Durante l’inverno, il nostro obiettivo principale era risolvere i problemi strutturali della W14, e ci siamo riusciti, anche se sono emerse nuove sfide. Questo ha reso la situazione più chiara: abbiamo affrontato molte delle problematiche che ritenevamo alla base dei nostri problemi, e non ne restavano molte altre. Il team ha lavorato duramente per affrontare queste questioni. Avanzando, abbiamo capito dove stavamo sbagliando. Da quel punto in poi, abbiamo compiuto progressi significativi. Lo abbiamo notato in Cina, dove la seconda posizione di Lewis Hamilton nella Sprint è stata una performance eccellente, che ha mostrato il potenziale della W15. Quando siamo arrivati in Europa, questi segnali positivi si sono ripetuti, e abbiamo osservato una reale corrispondenza tra la galleria del vento, il simulatore e la pista”.