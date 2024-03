F1 | Ricciardo sul futuro: “Questo potrebbe essere l’ultimo anno in griglia”

Quando è stato annunciato il ritorno di Daniel Ricciardo in casa Red Bull ma al volante dell’AlphaTauri (ora Racing Bulls, ndr) c’erano molte aspettative che hanno portato addirittura a pensare una sostituzione con Sergio Perez sulla monoposto campione del mondo. Tuttavia, stando anche a quanto dichiarato da Helmut Marko la scorsa settimana, questa stagione per l’australiano potrebbe essere decisiva.

Intervistato in merito alla sua condizione contrattuale da un’emittente locale australiana (Nine, ndr), Ricciardo ha commentato:

“Sicuramente non guarderò oltre quest’anno. Per come sono andate le cose negli ultimi due anni, affronto gara dopo gara. Questo è il modo professionale. Non penso che se ottengo un buon risultato allora avrò qualcosa in cambio, cerco solo di affrontare ogni fine settimana come facevo dieci anni fa e se questo è il mio ultimo anno, allora devo assicurarmi che sia ottimo. Non in modo avventato, ma non ho molto da perdere visto che già 18 mesi fa ho rischiato di non trovare più un posto”.