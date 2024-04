Formula 1 | Haas, presto delle novità tecniche per confermarsi nella lotta per la zona punti

F1 Haas – I buoni riscontri raccolti nella prima parte di questa stagione stanno portando la Haas a lavorare con estrema attenzione sulle novità tecniche da introdotte sulla VF-24, vettura con cui Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg stanno affrontando il mondiale 2024 di Formula 1.

Durante l’ultimo GP del Giappone, proprio in tal senso, il danese ha ammesso che ben presto arriveranno in pista delle importanti evoluzioni aerodinamiche che dovrebbero aiutare la scuderia statunitense a battagliare stabilmente con la Racing Bulls per la zona punti. Haas, ricordiamo, ha concluso in top dieci nei week-end di Jeddah e Melbourne, mentre a Suzuka si è dovuta arrendere a Yuki Tsunoda per “appena” cinque secondi.

Magnussen conferma un nuovo pacchetto per la Haas

“Presto monteremo in vettura delle novità tecniche. Stiamo lavorando per completarle nel più breve tempo possibile e la speranza è quella di compiere un passo in avanti sul fronte delle performance. Tutti, in squadra, confidiamo che il nuovo pacchetto ci aiuterà a combattere la Racing Bulls per un piazzamento in zona punti”.