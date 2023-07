F1 | Sainz: “Ritmo ok nella Shoot-Out, ma ci è mancata la soft nuova in SQ3”

F1 GP Austria Shoot-Out Sainz – Intercettato da Mara Sangiorgio al termine della Shoot-Out valida per il Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, Carlos Sainz ha commentato con soddisfazione il ritmo espresso dalla sua SF-23 nella sessione di questa mattina, precisando come il passo – nonostante l’umido e i problemi all’elettronica accusati nella SQ1 – gli abbia garantito dei riscontri importanti in vista della Sprint di questo pomeriggio e la gara vera e propria di domani.

L’iberico, ricordiamo, è stato veloce in SQ1 (solo un tentativo nei minuti conclusivi della sessione) ed SQ2, ma in SQ3 non è riuscito ad andare oltre la quinta piazza, comunque davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc, a causa della mancanza di un set di morbide nuove.

“Oggi ero veramente forte con la vettura e la pista in queste condizioni”, ha affermato l’iberico della Ferrari. “Mi sentivo molto competitivo. Ho fatto solo un giro in SQ1 e considerando l’umido presente in pista il risultato non è stato male. Fare P1 senza sapere le condizioni e dove mettere le ruote dimostra che il passo era ok. Siamo andati veloci anche in SQ2, mentre in SQ3 ci è mancato il set di gomme soft nuove che ci avrebbe aiutato nella battaglia per il secondo posto. Adesso ci concentreremo per la Sprint dove cercheremo di rimontare delle posizioni. Abbiamo il passo per superare le vetture davanti a noi e per chiudere sul podio sia oggi che domani”.