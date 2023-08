F1 | Rinnovo Mercedes-Hamilton, l’inglese vuole tornare campione del mondo

Il giovedì del Gran Premio d’Italia si è aperto con il doppio rinnovo in casa Mercedes che ha visto Lewis Hamilton e George Russell firmare il prolungamento fino alla fine del 2025. Il sette volte campione del mondo, che negli ultimi mesi rumors provenienti dall’Inghilterra lo avevano accostato alla Ferrari del futuro, intervenuto nella press conference di Monza ha spiegato di aver avuto sempre le idee chiare sulla sua permanenza a Brackley. L’obiettivo di Hamilton infatti è quello di ritornare a laurearsi campione del mondo, titolo che gli manca dal 2020, proprio con la Mercedes.

“Sono felice per il rinnovo con Mercedes, scuderia con la quale sto percorrendo un viaggio lunghissimo – ha detto Hamilton – Non ho mai dubitato sulla mia scelta. Ho fatto la mia parte per cercare di uscire dalle difficoltà dello scorso anno, c’è stato un miglioramento. per il futuro bisogna tutti quanti remare nella stessa direzione, essendo costanti nel raggiungimento degli obiettivi”.

Hamilton, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Se sono ancora qui lo faccio per poter tornare a vincere altri campioni del mondo, anche se ora è più difficile ritornare al vertice, bisogna diventare quello che ad oggi la Red Bull”.

