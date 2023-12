F1 | Ferrari, il rapporto di Hamilton con John Elkann e Fred Vasseur

Hamilton Ferrari – Lewis Hamilton è certamente il pilota più popolare della Formula 1 moderna. Il sette volte campione del mondo però, da ormai qualche stagione sta vivendo una situazione non facile, con una vettura che quasi mai gli ha dato la possibilità di contendersi la vittoria, e in quelle rare occasioni non è riuscito ad avere la meglio dei rivali di turno. Da quando ha perso quel mondiale nel 2021 con Max Verstappen, sembra che tutto vada storto all’inglese, e ciclicamente si è parlato anche di un suo possibile addio alla Mercedes, magari per approdare in Ferrari. Il tutto è stato messo da parte dall’ultimo rinnovo fino al 2025, ma non è certo una novità il fatto che Lewis sia in ottimi rapporti con i vertici del Cavallino, Elkann e Vasseur su tutti.

“Conosco molto bene John – ha ammesso Hamilton ai media, citato da RacingNews365. Ci siamo conosciuti anni fa in un Google Camp in Sicilia. Da lì è nata la nostra amicizia, siamo sempre rimasti in contatto. E poi conosco Fred dal 2005, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, ci sentiamo spesso, soprattutto perché lui è stato in Formula 1 per la maggior parte del tempo. Quando ero nella sua squadra parlavamo in continuazione, ma anche quando io sono arrivato in Formula 1 e ho avuto meno a che a fare con la GP2. Da quando è tornato in F1 ci siamo incontrati spesso e volentieri, abbiamo viaggiato insieme a Toto, quindi tra noi c’è un gran rapporto”.