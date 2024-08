F1 | Russell: “Solo Norris può battere Verstappen in campionato”

Zandvoort – George Russell torna in pista in Olanda con l’obiettivo di riprendersi quanto gli è stato tolto in Belgio: l’inglese è convinto che quella di Spa sia stata una delle sue migliori gare in carriera, nonostante la squalifica che gli ha tolto la vittoria. Un errore di valutazione da parte della Mercedes, che continua però ad alzare l’asticella e ad avvicinarsi sempre più al podio. Tre le vittorie, al momento, per la scuderia di Toto Wolff – un risultato impensabile ad inizio stagione – con la competizione che diventa sempre più accesa con una Red Bull in crisi e una McLaren tanto forte quanto inesperta.

“Dobbiamo puntare in alto, stiamo migliorando – conferma infatti Russell in conferenza stampa – le ultime gare non rispecchiamo l’andamento. La McLaren è più forte, Red Bull corre tra alti e bassi. E’ tutto più incerto e dobbiamo pensare una gara alla volta. Credo che ad oggi solo Norris sia in grado di battere Verstappen in campionato, la sua è una stagione incredibile. Mancano dieci gare e ci sono tante opportunità, ma non so se Red Bull e Max perderanno la leadership”.

L’inglese, destinato a guidare il team dal prossimo anno, dopo l’addio di Lewis Hamilton, non ha intenzione di restare a guardare nella lotta mondiale: gli obiettivi sono vicini già in questa stagione e George pensa già al 2025.

“Pensiamo al campionato Costruttori, non c’è dubbio. Ma per arrivarci dobbiamo continuare a lavorare duro. Con i nuovi regolamenti del 2026 nella prossima stagione vedremo un’evoluzione e dobbiamo procedere: siamo ottimisti per altre buone prestazioni e vittorie. Ma la priorità è avere la miglior macchina possibile entro fine stagione e lottare per il titolo nel 2025”.

Intanto si attende l’annuncio su chi affiancherà Russell dal 2025: tutte le voci puntano su Kimi Antonelli – che a Monza scenderà in pista nelle FP1.

”Pronto all’arrivo di Kimi? Raikkonen? – scherza Russell – Antonelli, certo… ma lui corre in Formula 2. Abbiamo fatto anche test assieme a Silverstone, è stato veloce. Se dovesse arrivare in Formula 1 farebbe un ottimo lavoro e dimostrerebbe il valore del nostro programma giovani”