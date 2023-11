Formula 1 | Iwasa debutta con AlphaTauri nei test per giovani piloti ad Abu Dhabi

Formula 1 AlphaTauri Iwasa – Buon debutto di Ayumu Iwasa con la Scuderia AlphaTauri nei test post-season di Abu Dhabi. Sulla AT04 dedicata ai giovani, il giapponese è riuscito a condurre una giornata di lavoro lineare, garantendosi non solo un buon chilometraggio (96 le tornate totali), ma anche riscontri cronometrici interessanti. Un debutto sicuramente di spessore che gli permetterà nuove occasioni con la compagine faentina.

“Grazie a Red Bull, Scuderia AlphaTauri e Honda che hanno reso possibile questa giornata”, ha affermato il pilota giapponese. “È stato davvero fantastico e sorprendente! Il programma della mattinata era stato pensato per farmi aumentare progressivamente il passo, evitando di andare subito al limite”.

“Nel pomeriggio ho potuto spingere di più, quando abbiamo iniziato a montare dei nuovi set di pneumatici”, ha proseguito. “Purtroppo, prima dell’ultimo giro veloce della giornata, abbiamo avuto un problema che ci ha costretti a chiudere anticipatamente la giornata. Non siamo ancora sicuri di cosa sia successo, dunque continueremo a indagare. Mi sono goduto questa giornata, ho fatto tanta esperienza e imparato molte cose sulla vettura, sulla pista e sul team. So che quello che ho imparato oggi mi sarà davvero d’aiuto nelle mie prossime gare”.

Qui invece le impressioni di Jonathan Eddolls, Chief Race Engineer: “È stato un piacere poter dare il benvenuto ad Ayumu nel team e dargli l’opportunità di guidare la AT04 in questo ultimo giorno di attività del 2023. Ha iniziato la giornata con un lavoro di caratterizzazione aerodinamica per la correlazione con i dati della galleria del vento. Si tratta di un’operazione che non possiamo concederci di fare durante la consueta sessione di prove del venerdì durante un weekend di gara, a causa del poco tempo a disposizione”.

“Dopo un paio di giri, è stato chiaro che il pilota prendeva familiarità rapidamente con la vettura e così siamo riusciti a completare una serie di prove d’assetto e lavoro sugli pneumatici”, ha proseguito. “Questo lavoro ha confermato alcune delle nostre recenti intuizioni sulle direzioni esplorate con l’assetto. Abbiamo anche potuto iniziare a costruire un database di conoscenze sugli item test del prossimo anno”.

“Ayumu ha svolto un lavoro molto solido per il team e non ha sbagliato un colpo. Il suo feedback è stato chiaro, conciso e in linea con i test che ha effettuato. Ha chiuso la giornata con due run in mescola Soft ed è riuscito a ottenere una buona prestazione nel primo, mentre non è riuscito a completare il secondo stint a causa di un problema della vettura sul quale stiamo ancora investigando. Nonostante questo, nel complesso è stata una giornata produttiva. Abbiamo completato il programma e abbiamo potuto vedere i progressi di Ayumu. Dopo una lunga stagione, il team torna ora in Europa per una meritata pausa in vista del ritorno nel 2024”, ha concluso.