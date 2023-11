F1 | Red Bull, Newey: evoluzione RB19 legata a perdita peso e perfezionamento del carico

La Red Bull ha chiuso un anno straordinario, dove ha rubato letteralmente la scena alla concorrenza conquistando ben 21 vittorie (19 delle quali portano la firme di Max Verstappen) in 22 appuntamenti. Una stagione magica per la scuderia di Milton Keynes che si è riconfermata campione del mondo costruttori e piloti, lasciando solamente le briciole alla concorrenza: l’unico successo non firmato dalla Red Bull è stato colto dalla Ferrari di Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore.

Discutendo delle migliorie che hanno permesso alla monoposto anglo-austriaca di non avere rivali in pista figura quella legata al dimagrimento della vettura, come sottolineato da Adrian Newey. Il progettista inglese, analizzando il lavoro adottato sulla RB19, ha ammesso come uno dei principali punti toccati sulle vettura 2023 sia stato proprio quello del peso a cui è stato aggiunto il miglioramento del carico aerodinamico.

“È stato un successo totalmente inaspettato – ha dichiarato Newey, in una recente intervista a BBC Sport – Siamo riusciti a mettere a punto i fondamentali della vettura. L’aspetto positivo è che ci ha permesso di adottare un approccio evolutivo, di comprendere i punti di forza e di debolezza della vettura dell’anno scorso e provare ad affrontarli in modo appropriato. Siamo riusciti a leggere bene i cambiamenti regolamentari e siamo tornati con una macchina che è stato possibile evolvere”.

Nwey ha poi aggiunto: “L’evoluzione di quest’anno? La perdita di peso ne faceva parte. Non siamo mai riusciti a scendere al limite di peso l’anno scorso. Alla fine della stagione eravamo ancora ben oltre, quindi abbiamo affrontato molti più dettagli durante l’inverno per ridurre il peso e poi il resto riguardava principalmente il perfezionamento aerodinamico”.