Formula 1 | Vesti entusiasta della giornata di test con Mercedes ad Abu Dhabi

Formula 1 Mercedes Vesti – Grande soddisfazione per Frederick Vesti al termine della giornata di test post-season sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi. Il finlandese della Mercedes, veloce e constante al volante della W14, è riuscito a condurre una sessione lineare, priva di errori e/o sbavature, aspetto che gli ha consentito di massimizzare la raccolta dati sulla monoposto. In totale, Vesti ha completato 106 tornate ed ha ottenuto il proprio best crono in 1’24″679.

“La giornata è stata davvero speciale”, ha affermato il finlandese, tornato in vettura dopo le libere di venerdì mattina. “Ho avuto modo di spingere la W14 al limite e di provare la vettura in varie configurazioni, sia ad alto che a basso carico aerodinamico. La squadra è stata incredibile. Inoltre ho avuto la possibilità di confrontarmi con George grazie non solo ai suoi dati, ma anche ai suoi consigli. Ho migliorato costantemente nel corso della giornata ed è stato fantastico. Adesso non vedo l’ora di tornare a Brackley per continuare il mio apprendistato al simulatore. Correlare quei dati a quanto raccolti oggi dar importante. Grazie alla squadra e spero di avere nuove opportunità”.