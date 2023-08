Formula 1 | Horner crede che Verstappen si stia avvicinando a Senna e Prost

Con dieci vittorie nelle prime dodici gare della stagione, Max Verstappen è più che avviato al terzo titolo mondiale consecutivo. Il pilota della Red Bull ha già conquistato 45 successi in Formula 1, e si candida a diventare uno dei più vincenti della storia di questo sport. Con una vettura del genere diventa obiettivamente complicato poterlo contrastare, ma anche il suo compagno di squadra Perez, pur avendo a disposizione una RB19, non riesce a dargli del filo da torcere, e quest’anno ha vinto soltanto due Gran Premi, ossia i soli che Max ha lasciato alla concorrenza. Christian Horner, team principal della Red Bull si sbilancia in merito alla forza del suo pilota, accostandolo a leggende di questo sport.

“E’ molto difficile fare un confronto tra piloti di diverse generazioni, ma se parliamo di Senna e Prost, loro due sono delle leggende della Formula 1 – ha detto Horner. Sono due figure alpha, è stato bellissimo vederli da bordo pista, ma penso che Max si stia rapidamente unendo a questa strettissima cerchia. Io tifavo molto Nigel Mansell, il nostro Nige, era una grande epoca: nel 1988 lui non aveva una vettura competitiva purtroppo, ma è stata una stagione incredibile e che ha dato il via a una grande rivalità”.