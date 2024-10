Formula 1 | Herbert critica l’approccio di Verstappen in Messico: “Mentalità orribile”

Formula 1 Verstappen – Johnny Herbert ha espresso un duro giudizio sul comportamento di Max Verstappen durante il Gran Premio del Messico, definendo la sua mentalità “orribile” dopo che il pilota olandese ha ricevuto due penalità di 10 secondi per manovre aggressive contro Lando Norris.

L’ex pilota e commissario FIA, che faceva parte del gruppo dei commissari di gara, ha difeso la decisione, sottolineando che è stata presa seguendo le linee guida e condivisa dalle squadre. “È stata la decisione giusta; i 20 secondi di penalità per Verstappen non sono stati eccessivi”.

Herbert e il caso Verstappen

Herbert, noto ammiratore di Verstappen, ha manifestato frustrazione per l’atteggiamento del campione olandese, sostenendo che, a questo punto del campionato, non ha bisogno di ricorrere a manovre così aggressive. “Mi irrita molto quando guida in questo modo, perché è incredibilmente bravo e, alla fase attuale del campionato, dovrebbe semplicemente evitare situazioni rischiose e concentrarsi sul guidare al meglio”.

Secondo l’inglese, la condotta del tre volte iridato, nel tentativo di ottenere un vantaggio portando fuori pista un avversario, è una “scelta assolutamente inaccettabile” per gli standard di molti commissari ed ex piloti. “Quando Max adotta questa mentalità aggressiva per ottenere un vantaggio portando un altro pilota fuori pista, deve rendersi conto che non è necessario. Dovrebbe puntare alla vittoria nel modo più pulito possibile.”

Le valutazioni dei commissari in Messico

Infine, l’ex pilota della Benetton ha anche spiegato l’atteggiamento del panel dei commissari, sottolineando che la decisione è stata condivisa all’unanimità, seguendo criteri precisi. “L’atmosfera nella sala dei commissari era buona, e la nostra decisione è stata chiara, poiché le linee guida indicano esattamente cosa osservare e come gestire situazioni simili. Applicando le due penalità di dieci secondi a Verstappen, eravamo tutti d’accordo,” ha precisato, ricordando che le decisioni vengono prese da un panel di quattro commissari.