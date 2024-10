F1 | Montoya e il consiglio a Norris: “Per vincere contro Verstappen deve smetterla di fare la vittima”

F1 Norris Verstappen – Juan Pablo Montoya ha espresso opinioni forti sul duello tra Lando Norris e Max Verstappen, suggerendo al giovane pilota britannico di adottare un approccio più aggressivo per fronteggiare l’olandese. Secondo il colombiano, l’attuale atteggiamento di Norris non è sufficiente per vincere sul lungo termine, anche considerando il “fare” spregiudicato che il tre volte iridato non sta nascondendo nelle ultime gare. “Max è il bullo. Come pilota, non è ciò che vorresti vedere, ma è una tattica intelligente.

Montoya e la sfida mondiale tra Verstappen e Norris

Senza considerare che ha battagliato contro un mastino come Lewis Hamilton, ovvero uno abituato a sfide senza esclusioni di colpi, e quindi sa che come reggere a determinate pressioni” ha dichiarato l’ex Williams e McLaren in una conversazione con Instant Casino. Montoya ha illustrato le strategie di Verstappen, basate sull’aggressività e sulla capacità di sfruttare al massimo i vantaggi della sua RB20. “Se si rende conto di essere più lento, può provare a ‘spingere Lando fuori’ e portare a casa i punti. Oppure, se non riesce a posizionarsi in modo favorevole, si limiterà a prendere i punti disponibili. È una situazione difficile per Lando.”

Per “J.P”, Norris deve cambiare atteggiamento se vuole avere una possibilità di competere realmente per il campionato. Pur apprezzando il talento e la correttezza dell’alfiere della McLaren, sempre pronto a combattere in modo pulito e leale, Montoya ritiene che la sua eccessiva deferenza nei confronti del pilota oranje lo metta in svantaggio. “Non puoi lottare per un campionato contro Max dichiarando pubblicamente quanto rispetto hai per lui. Magari lo pensi, ma non devi dirlo. Mi piace molto Lando, ma dovrebbe parlare meno e smettere di fare la vittima. Non si vince giocando la vittima. Magari vincerai qualche battaglia, ma perderai la guerra.”

Il consiglio sull’atteggiamento del pilota McLaren

Guardando al Gran Premio del Brasile, Montoya prevede un aumento dell’intensità tra i due e consiglia a Norris di adottare una postura più decisa. “A un certo punto dovrà alzare la testa e dire: ‘Al diavolo, posso urtarti anch’io se serve’. Serve un atteggiamento più chiaro e simile a quello del rivale”.