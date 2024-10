F1 | Mercedes e il limite del budget cap: in Brasile l’ultimo pacchetto di aggiornamenti per il 2024

F1 Mercedes Wolff – Mercedes ha rivisto i suoi piani di aggiornamento per la W15 avendo raggiunto il limite imposto dal cost cap a causa dei costi elevati di riparazione derivanti da recenti incidenti. Toto Wolff, team principal della scuderia, ha confermato che il budget ha subito un impatto significativo, costringendo il team a rivedere la strategia per il resto della stagione.

Wolff e gli incidenti della Mercedes

Gli incidenti che hanno pesantemente influito sulle risorse sono stati tre: le due collisioni di George Russell, ad Austin e in Messico, e l’incidente di Kimi Antonelli durante le prove libere a Monza. L’austriaco ha spiegato che, pur supportando l’intento dei piloti di esplorare i limiti della monoposto, tali episodi hanno creato una situazione delicata sotto le restrizioni di spesa: “L’incidente di Kimi a Monza e quelli di George ad Austin e Città del Messico sono situazioni che capitano quando si spinge al limite. E preferisco affrontare un intoppo di questo tipo se ci consente di comprendere il potenziale della vettura”.

Con il budget ridotto, Mercedes ha dovuto scegliere di investire in un nuovo telaio e di adattare il piano di aggiornamento, limitandolo a soli due nuovi fondi per il GP del Brasile. Il Team Principal, proprio in tal senso, ha chiarito che questi saranno probabilmente gli ultimi sviluppi tecnici per il 2024: “Abbiamo dovuto puntare su un telaio completamente nuovo, il che ha un impatto enorme sul cost cap, e probabilmente dovremo limitare gli interventi sulla vettura.”

Il problema del budget cap

La scelta dei componenti resta comunque flessibile per i piloti, con Wolff disposto a discutere con Russell e Lewis Hamilton riguardo alle loro preferenze tra i pezzi aggiornati e quelli precedenti: “Sono sempre aperto ai suggerimenti dei piloti. Se George preferisce il nuovo fondo e Lewis vuole fare un confronto con quello vecchio in Brasile, ne parleremo per soddisfare le loro preferenze”. Mercedes si trova così a gestire attentamente le risorse per concludere la stagione, sfruttando ogni possibilità di miglioramento senza compromettere il budget.