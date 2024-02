F1 | Hamilton prossimo alla Ferrari: “E’ arrivato il momento di affrontare una nuova sfida”

Lewis Hamilton si separerà dalla Mercedes alla fine di questa stagione. Il sette volte campione del mondo è pronto ad affrontare una nuova sfida, e sarà in Ferrari, manca soltanto l’annuncio ufficiale. Sin dalle prime ore di questa mattina un tam tam mediatico tra Italia e Gran Bretagna ha fatto il giro del mondo, e in pochissimo tempo le voci di un possibile passaggio di Lewis in rosso si sono trasformate in realtà. Questo pomeriggio, Toto Wolff ha comunicato al team dell’addio di Hamilton.

“Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme – ha detto Lewis. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni, qui sono cresciuto, quindi prendere questa decisione di lasciare è stata una delle più difficili che abbia mai preso. E’ giunto il momento per me di fare questo passo e sono contento di affrontare una nuova sfida. Sarò sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare Toto per la sua amicizia e leadership, e voglio finire alla grande insieme. Sono impegnato al 100% per offrire la miglior prestazione possibile in questa stagione voglio che l’ultimo anno con le Frecce d’Argento sia indimenticabile”.