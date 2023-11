Formula 1 | Hamilton frustrato per le bandiere rosse ad Abu Dhabi

La Mercedes non è certamente soddisfatta di come siano andate le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Nella fattispecie, Lewis Hamilton ha chiuso la seconda sessione all’ottavo posto, riuscendo a completare soltanto 16 giri per via delle bandiere rosse causate da Sainz e Hulkenberg. Il campione del mondo inglese è frustrato per quanto accaduto, visto che nella prima sessione è stato costretto ai box per far girare Frederik Vesti sulla sua W14, così come vuole il regolamento sportivo. Le PL3 di domani mattina saranno importanti un po’ per tutti evidentemente.

“La seconda sessione di libere è stata molto frustrante per me e tutti gli altri piloti – ha dichiarato Hamilton. Abbiamo girato molto poco, e ci è quindi mancata costanza, che è quello che cerchiamo in un venerdì. Nei giri percorsi la vettura sembrava a posto, l’aderenza è buona e ci sono alcune cose da esaminare durante la notte per vedere cosa possiamo migliorare. Peccato, domani cercheremo di rimediare nella terza sessione”.

“Partecipare è stato incredibile – ha detto Vesti. Lo aspettavo da tanto tempo, specialmente perché conosco bene questa pista. Puoi sempre migliorare e c’era tanto potenziale. Non vedo l’ora di tornare in macchina martedì per i test e portare avanti lo sviluppo”.