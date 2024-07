F1 | Bearman non ha dubbi: “Jeddah determinante per la promozione in Haas”

F1 Bearman Haas – Presente al Festival di Goodwood con i colori della Scuderia Ferrari, Oliver Bearman è tornato ad analizzare la recente promozione in Haas per la stagione 2025 di Formula 1, sottolineando come l’esperienza di Jeddah in sostituzione di Carlos Sainz, operato all’appendice tra venerdì e sabato, abbia spinto Ayao Komatsu a scommettere su di lui per il sedile lasciato libero da Nico Hulkenberg.

Secondo l’inglese, inoltre, l’Arabia Saudita ha mostrato l’alto livello dei “nuovi” rookie e la qualità presente sulla griglia che sta gareggiando quest’anno in Formula 2. Un buon mix, dotato di qualità importanti, che potrebbe offrire tanti bei prospetti per la Formula 1 del futuro. Per quanto riguarda la Ferrari, invece, l’inglese ha preferito un approccio cauto, precisando come un’eventuale promozione dipenderà esclusivamente dalle prestazioni che riuscirà a mostrare durante questa sua parentesi della carriera con il team statunitense.

Bearman e la promozione in Haas

“Jeddah ha mostrato le mie capacità e ciò che sono in grado di fare. Inoltre ha rivelato l’alto livello dei rookie, soprattutto nel confronto con i più esperti. Non siamo così indietro come in tanti pensano. In generale ritengo che l’apparizione in Arabia Saudita abbia spinto la Haas a valutarmi per il 2025. E’ stata una prova positiva di cui sono molto orgoglioso. Ferrari? Lo spero ed è un mio sogno, ma ovviamente non dipende solo da me. Tutto ciò che posso fare è dare il meglio”.