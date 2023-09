Formula 1 | GP Singapore, occasioni e magia nella notte di Marina Bay [VIDEO]

Formula 1 GP Singapore Marina Bay – Occasioni e magia si rincorrono da sempre a Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore. Fin dall’edizione inaugurale andata in scena nel 2008, l’appuntamento asiatico – da sempre svolto in notturna – ha regalato gioie e dolori agli appassionati, diventando uno dei più selettivi dell’intero campionato, anche grazie alle condizioni estreme in cui si gareggia.

Un vero e proprio banco di prova che anche quest’anno potrà riservare delle sorprese, soprattutto nelle zone di vertice della classifica. Da una parte la Red Bull con Max Verstappen e Sergio Perez (l’olandese cerca il primo sigillo a Singapore e l’11° consecutivo della propria stagione, mentre il secondo la conferma dopo la vittoria dello scorso anno) dall’altra il gruppo composto da Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren, a caccia di un primato che spezzerebbe il dominio fin qui messo in scena dalla scuderia campione del mondo.

Una sfida diretta in uno dei week-end più suggestivi ma complessi dell’intero campionato. Appuntamento alle 11.30 di domani, con diretta su Sky Sport F1 HD, per le prime libere sul tracciato asiatico.