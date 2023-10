Formula 1 | GP Messico, Verstappen sogna un’altra vittoria davanti il Foro Sol

Formula 1 GP Messico Verstappen – Max Verstappen a caccia della quinta vittoria della carriera sul tracciato dell’Hermans Rodriguez, teatro del prossimo Gran Premio del Messico di Formula 1.

Dopo i successi messi a referto nel 2017, 2018, 2021 e 2022, l’olandese intende confermarsi anche quest’anno, grazie anche alla competitività espressa dalla RB19 durante l’intero arco della stagione. Per farlo, però, dovrà vincere la concorrenza del compagno di squadra Sergio Perez, pronto a giocarsi il tutto per tutto davanti il pubblico di casa, una Mercedes in netta ripresa grazie alle novità tecniche introdotte sulla W14 ad Austin e una McLaren ormai stabilmente in lotta per le posizioni di vertice della classifica.

“L’atmosfera che si respira in Messico è sempre fantastica”, ha rivelato l’olandese della Red Bull. “Qui il team ha una grande storia, con una vittoria e un doppio podio negli ultimi due anni. Naturalmente è la gara di casa di Checo e sarà importante per noi. L’atmosfera è sempre fantastica quando si attraversa il Foro Sol”.

“Città del Messico è la pista con l’altitudine più elevata della stagione, il che è più stressante per le auto, ma la RB19 è stata impeccabile nella maggior parte delle condizioni, dunque non vedo l’ora di vedere come ci comporteremo”, ha proseguito il Campione del Mondo in carica. “Inoltre, questo fine settimana torneremo al normale formato di gara e questo sarà un bene, in vista della seconda gara della tripletta. Dopo Austin, ci aspettiamo che la gara sia più combattuta, ma useremo la nostra strategia al meglio. L’obiettivo è continuare a vincere“.