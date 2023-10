F1 | Perez in Messico per il fine settimana più importante dell’intera stagione

F1 GP Messico Perez – Obiettivo riscatto per Sergio Perez nel prossimo Gran Premio del Messico, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i passi falsi delle ultime settimane, caratterizzati da performance non in linea con le aspettative, il messicano vuole centrare un grande risultato davanti il pubblico di casa, pronto come sempre a sostenerlo al massimo delle proprie forze. Perez, ricordiamo, non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio all’Hermans Rodriguez e il sogno, ovviamente, sarebbe quello di raggiungere questo importante risultato nel corso del week-end che scatterà venerdì sera ora italiana.

“Il Messico è il fine settimana più importante della mia stagione e non vedo l’ora che arrivi la mia gara di casa”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Il supporto ad Austin questo fine settimana è stato pazzesco, quindi non posso nemmeno immaginare come sarà il Messico: sarà molto speciale. Abbiamo fatto degli ottimi passi avanti con la macchina, ma non siamo riusciti a mostrare appieno i nostri progressi a causa di alcune indicazioni sbagliate con il set up dello scorso fine settimana. Sono ottimista per questa settimana, sappiamo quale direzione dobbiamo prendere e speriamo di poterlo dimostrare. Abbiamo alcune cose da sistemare con la macchina e dovremmo tornare più forti”.

