F1 | Hadjar debutterà con la Scuderia AlphaTauri nelle prime libere in Messico

F1 GP Messico AlphaTauri Hadjar – Isack Hadjar debutterà con la Scuderia AlphaTauri nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Messico, 19° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota francese, con passaporto algerino, prenderà il posto di Yuki Tsunoda e nei primi 60 minuti di attività del fine settimana all’Autodromo Hermanos Rodriguez lavorerà con la squadra per correlare i dati raccolti al simulatore con quelli della pista.

“Sono elettrizzato all’idea di guidare durante le PL1, ma allo stesso tempo sono un po’ apprensivo, visto che non ho mai guidato una monoposto di Formula 1″, ha affermato il francese. “Farlo per la prima volta in una sessione di prove ufficiali di un Gran Premio è un’impresa non da poco. La squadra non mi ha fissato alcun obiettivo, quindi non mi sento particolarmente sotto pressione e penso di essere preparato al meglio”.

“Dopo l’infortunio di Daniel e il coinvolgimento di Liam, ho lavorato molto di più al simulatore per aiutare i titolari a prepararsi, quindi ho ben capito come funzionato tutti i comandi nell’abitacolo”, ha proseguito. “Ho trascorso del tempo a Faenza per conoscere il team e l’ingegnere che lavorerà con me nelle PL1 era con me al simulatore, quindi ci conosciamo già. L’altitudine del Messico fa sì che questa sia una pista insolita, con meno deportanza del solito, ma non vedo l’ora di salire in macchina e fare del mio meglio per la squadra”.

“Fin da quando ho iniziato a fare karting da bambino, ho sempre sognato di essere in Formula 1 e voglio ringraziare la Scuderia AlphaTauri e la Red Bull per avermi dato questa grande opportunità”, ha concluso.